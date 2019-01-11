LG и Microsoft готовят автомобильную революцию

Два кибернетических гиганта собираются объединить свои усилия в разработке искусственного интеллекта в автомобилях. Обе компании имеют достаточное количество наработок в данном направлении, которые лягут в основу отдельного продукта

Результатом совместных трудов должен стать сам искусственный интеллект, который будет обладать крайне широким функционалом и возможностью самообучения. Базовую систему интеллекта предоставит Microsoft, а LG поделится цифровой платформой автономного управления автомобилем, куда и будет интегрирован сервис.

Объединение этих двух продуктов позволит создать уникальную систему, которая сможет обучаться в сотни раз быстрее. Например, благодаря вычислительным и графическим программам Microsoft Azure на обработку схем дорожного движения системе потребуется всего несколько минут. К слову, эти же программы позволят ИИ следить за состоянием водителя и анализировать его поведением, формируя в конечном итоге определенные шаблоны, которые будут загружаться в общую базу данных. В свою очередь, она будет доступна всем автомобилям, которые будут оснащаться искусственным интеллектом.