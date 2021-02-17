Льготные кредиты закончились что делать дальше?

Да, средства выделенные на развитие государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» закончились и банки уже стали отказывать клиентам в оформлении данных льгот

«Направленные на них средства практически исчерпаны, а новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил. Приостановка льготного кредитования негативно отразится на продажах автомобилей бюджетного сегмента, на поддержку которых направлены программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"» - цитирует РИА-«Новости» представителей ассоциации автодилеров.

Между тем, этой ситуации ждали, правда по прогнозам она должна была произойти в марте. К этому времени правительство уже направило бы анонсированный денежный транш, однако, девять миллиардов ушли несколько быстрее, чем предполагалось. Эксперты считают, что во всем виновата пандемия, люди начинают скупать хоть какое-то имущество. Кроме того, спрос растёт из-за недавних новостей по повышению утилизационного сбора, что перепишет ценники на автомобили в большую сторону - людям просто хочется урвать машину по старой стоимости.