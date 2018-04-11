В этом году на поддержку российского авторынка государство выделило почти в два раза меньше денег, чем планировалось. При этом на программы льготного автолизинга должно быть направлено четыре миллиарда рублей.

Однако компании-участники приостановили прием заявок: все необходимые документы, которые нужны для выделения средств еще не подписаны, но средства уже закончились, пишут «Ведомости». Связано это с тем, что компании-участники получают компенсации из бюджета постфактум, предоставляя в правительство соответствующие документы.

Сегодня в России действуют три адресные программы льготного лизинга «Свое дело» (малый и средний бизнес), «Российский фермер» (сельхозпроизводители) и «Российский тягач» (приобретение грузовиков отечественного производства). Государство субсидирует 12,5% от стоимости автомобиля, при этом раньше компенсация составляла десять процентов.

По планам правительства по программам льготного автолизинга в этом году должно быть продано не менее 15 тысяч автомобилей. Судя по всему, они уже проданы. Участники программ надеются, что им удастся получить дополнительные деньги из бюджета уже в ближайшее время.