Льготное кредитование электрокаров перенаправят на обычные машины

Как известно, в 2023 году на льготные автокредиты из федерального бюджета выделили 5,1 миллиарда рублей — значительно меньше, чем в 2022-м, когда эта программа была возобновлена. Соответственно все средства были быстро израсходованы за одним исключением

Полтора миллиарда рублей здесь было выделено на покупку электрокаров, но их объем продаж сравнительно невелик, а значит деньги можно перенаправить на стимулирование покупательской способности в области обычных машин.

Соответствующая возможность сейчас прорабатывается в Минпромторге, сообщил глава ведомства Денис Мантуров в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Кроме того, чиновник отметил, что программа льготного кредитования может быть дополнительно профинансирована из бюджетных средств.