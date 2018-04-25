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25 апр 2018

Лимузин «Кортеж» не покажут на инаугурации

Лимузин «Кортеж» не покажут на инаугурации
Автор фото: НАМИ

Еще в марте глава Минмпромторга Денис Мантуров заявлял о том, что скорее всего лимузин для первого лица, первая модель проекта «Кортеж» предстанет перед широкой публикой во время инаугурации нового президента.

Однако чем ближе церемония, а она состоится 7 мая, тем меньше шансов у публики увидеть эту машину, пусть и по телевизору. Связано это с тем, что в этом году сама церемония будет немного иной. Она, по словам источника РИА Новости, не подразумевает использование автомобиля.

Когда точно Владимир Путин пересядет на лимузин проекта «Кортеж» не известно, возможно это вообще произойдет «в рабочем порядке». Близко публике с ним познакомиться вряд ли удастся, а вот седан и минивэн привезут на Московский международный автосалон, который традиционно проходит в конце августа.

«Скоро автомобиль будет представлен широкой публике. Специалисты смогут ознакомиться с ним на Московском международном автомобильном салоне осенью. Начнем собирать предварительные заявки, продажи начнутся со следующего года», — заявлял ранее в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.

В настоящее время автомобили проходят доводку пассивных систем безопасности, но все необходимые краш-тесты они прошли успешно.

Ранее Денис Мантуров говорил, что представительский седан проекта «Кортеж» будет стоить примерно на 15% дешевле его немецких конкурентов, седанов Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии. Стоимость базовой версии седана составит 6-7 миллионов рублей.

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При написании новости использовалась информация:
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