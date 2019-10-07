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7 окт 2019

Лимузины обезопасят

Лимузины обезопасят

Американский Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) создаст новые стандарты безопасности для самых длинных участников дорожного движения

Немного печальной истории. В октябре прошлого года в американском городе Шохари разбился лимузин на базе внедорожника Ford Excursion. В результате аварии погибли водитель автомобиля, 17 его пассажиров и два пешехода на парковке у магазина, в который он врезался. Причиной индицента стали отказавшие тормоза лимузина, который два года не проходил техосмотр, а его водитель не имел допуска для коммерческих перевозок людей. Более того, лимузин был рассчитан на десять мест, а фактически их было 18.

Между тем, национальный совет завершил расследование и выпустил по итогам происшествия новые рекомендации по безопасной перевозке людей. Основной причиной гибели пассажиров стали оторвавшиеся от креплений нештатные сиденья вдоль бортов. Оригинальные сиденья Ford остались на месте, но никто из людей не был пристёгнут. NTSB требует отменить исключение использования ремней безопасности для лимузинов и обязать производителей удлинённых автомобилей испытывать креплений кресел на прочность аналогично заводским краш-тестам. Кроме того, подвеска и тормоза должны быть рассчитаны на увеличенные габариты и массу автомобиля.

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