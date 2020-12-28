Любителей дрифта вычислят по сосцетям и накажут

Необычный метод борьбы с нарушителями был разработан в ГИБДД Казани - любителя попускать машину в занос нашли в соцсетях и выписали штраф за опасное вождение

А дело было так. 22 декабря был размещён ролик, где некий начинающий чемпион по дрифту пытается повысить свою квалификацию, тренируясь на дорогах общего пользования. Иначе говоря, пускал свой «Жигулёнок» в заносы, там где это делать нельзя.

Разумеется в ГИБДД не захотели поддерживать потенциальный талант, и выступили на стороне порядка . На видео были заметны номера машины, по которым вполне успешно отыскали дерзкого гонщика. Он, в свою очередь, превратился в нарушителя правил, и был оштрафован на 1500 рублей. («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Мы призываем читателей Motorpage соблюдать ПДД и придерживаться аккуратной манеры вождения.