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20 фев 2021

Logan универсал заметили на шпионских тестах

Logan универсал заметили на шпионских тестах

Dacia продолжает тестировать  автомобили в снежных краях. Премьера машины состоится в марте этого года

Судя по снимкам,  автомобиль будет полностью повторять седан и хэтчбек, во всяком случае, своей передней частью. Салон тоже будет позаимствован у вышеуказанных моделей. Что же касается техники, то у нас здесь платформа CMF-B. Моторы следующие - литровый трехцилиндровый на бензине,  литровый с турбонаддувом на 90 лошадиных сил.

Любопытный факт – в Dacia готовят и модификацию машины, которая будет работать на газу.  Причем по не подтвержденным данным она будет самой мощной в линейке – более ста лошадиных сил. Трансмиссии – механика и вариатор. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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