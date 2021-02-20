Logan универсал заметили на шпионских тестах

Dacia продолжает тестировать автомобили в снежных краях. Премьера машины состоится в марте этого года

Судя по снимкам, автомобиль будет полностью повторять седан и хэтчбек, во всяком случае, своей передней частью. Салон тоже будет позаимствован у вышеуказанных моделей. Что же касается техники, то у нас здесь платформа CMF-B. Моторы следующие - литровый трехцилиндровый на бензине, литровый с турбонаддувом на 90 лошадиных сил.

Любопытный факт – в Dacia готовят и модификацию машины, которая будет работать на газу. Причем по не подтвержденным данным она будет самой мощной в линейке – более ста лошадиных сил. Трансмиссии – механика и вариатор.