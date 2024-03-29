Автомобильный портал Motorpage
29 мар 2024

Lynk & Co представила новый высокотехнологичный мультимедийный комплекс Co Pad

Lynk & Co представила новый высокотехнологичный мультимедийный комплекс Co Pad

Компания Lynk & Co показала новую мультимедийную систему, которая будет доступна модели 07 EM-P. Отмечается, что купить автомобиль с новой “мультимедийкой” можно будет уже в следующем месяце

Плоды приобретения концерном Geely производителя мобильных телефонов Meizu в 2022 году начинают интенсивно проявляться. Новая мультимедийная экосистема Co Pad, которую сперва внедрят в Lynk & Co 07 EM-P, включает в себя три экрана диагоналями 15,4 дюйма каждый. Один по центру передней панели, а два других для каждого из задних пассажиров. Главной особенностью системы станет полная интеграция с мобильными устройствами каждого пользователя с помощью Meizu Flyme Link и CarLink. Каждый экран с разрешением 2K и яркостью 12 000 нит представляет собой отдельный гаджет со своими приложениями и с расширенным функционалом управления системами автомобиля.

Пока не ясно, начиная с какой комплектации будет доступна “мультимедийка” Co Pad. Ранее сообщалось, что “семерка” получит 12,3-дюймовую приборную панель и 15,4-дюймовый центральный экран, однако о соответствующих экранах для заднего ряда не упоминалось. Помимо этого, автомобиль также оборудован 92-дюймовым проекционным дисплеем.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Arrizo GX

Chery Arrizo GX возможно официально появится в России

29 марта 2024
Citroen Basalt Vision

Citroen показал новый кроссовер под названием Basalt

29 марта 2024

Pagani выпустила собственный гоночный симулятор

28 марта 2024
Hyundai Santa Cruz (2025)

Пикап Hyundai Santa Cruz получил обновление

28 марта 2024
Citroen C5 Aircross (2022)

На калужском заводе в России будут собирать Citroen C5 Aircross

28 марта 2024
Xpeng G9

Китайская марка Xpeng выходит на рынок Германии

28 марта 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J7 - jaecoo j7 (2023) «охотник» в костюме модника Тест драйв
27 марта 2024

Jaecoo J7
"«Охотник» в костюме модника"
Tank 500 - tank 500 (2022) урбан-культура
Тест драйв
22 марта 2024

Tank 500
"Урбан-культура"
Omoda S5 - omoda s5 gt (2023) «наводим резкость»
Тест драйв
18 марта 2024

Omoda S5
"«Наводим резкость»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 5 1 5