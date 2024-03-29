Lynk & Co представила новый высокотехнологичный мультимедийный комплекс Co Pad

Компания Lynk & Co показала новую мультимедийную систему, которая будет доступна модели 07 EM-P. Отмечается, что купить автомобиль с новой “мультимедийкой” можно будет уже в следующем месяце

Плоды приобретения концерном Geely производителя мобильных телефонов Meizu в 2022 году начинают интенсивно проявляться. Новая мультимедийная экосистема Co Pad, которую сперва внедрят в Lynk & Co 07 EM-P, включает в себя три экрана диагоналями 15,4 дюйма каждый. Один по центру передней панели, а два других для каждого из задних пассажиров. Главной особенностью системы станет полная интеграция с мобильными устройствами каждого пользователя с помощью Meizu Flyme Link и CarLink. Каждый экран с разрешением 2K и яркостью 12 000 нит представляет собой отдельный гаджет со своими приложениями и с расширенным функционалом управления системами автомобиля.

Пока не ясно, начиная с какой комплектации будет доступна “мультимедийка” Co Pad. Ранее сообщалось, что “семерка” получит 12,3-дюймовую приборную панель и 15,4-дюймовый центральный экран, однако о соответствующих экранах для заднего ряда не упоминалось. Помимо этого, автомобиль также оборудован 92-дюймовым проекционным дисплеем.