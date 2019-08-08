Автомобильный портал Motorpage
8 авг 2019

Lynk & Co привезет в Европу машины, которые нельзя купить

Lynk & Co привезет в Европу машины, которые нельзя купить

Руководитель Lynk & Co Ален Виссер поделился планами продвижения китайской марки в Европе. В отличие от конкурентов, у Lynk & Co не будет дилерской сети: клиентов приучат к онлайн шоу-румам и подпискам на понравившийся автомобиль

В интервью Automotive News Europe генеральный директор Lynk & Co дал понять, что ежемесячная плата за подписку на новый автомобиль составит порядка 500 евро. Со временем клиенты смогут подписаться на машины, бывшие в пользовании, по более низким ценам. Прекратить аренду можно будет в любой момент.

Первой моделью стартапа станет гибридный кроссовер «01», базирующийся на архитектуре Volvo XC40 — европейцы смогут взять его в аренду весной 2020 года. В будущем линейка компании расширится за счёт паркетника «02».

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Golf R 2017

Volkswagen снял с конвейера Golf R

08 августа 2019
Land Rover Defender

Появились подробности о новом Land Rover Defender

08 августа 2019

Дорожные камеры неожиданно начали фиксировать автомобили без ОСАГО

07 августа 2019
Volkswagen T-Cross 2019

Маленький кроссовер Volkswagen превратится в купе

07 августа 2019

Toyota приведет все европейские автомобили «к свету»

07 августа 2019
Genesis GV80

Первый кроссовер Genesis появится в этом году

07 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC40 - volvo xc40 2018 хипстер с айпадом Тест драйв
08 августа 2019

Volvo XC40
"Volvo XC40: хипстер с айпадом"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 утэлитарность
Тест драйв
06 августа 2019

Mitsubishi L200
"Утэлитарность"
Renault Arkana - renault arkana 2020 вид спереди
Тест драйв
05 августа 2019

Renault Arkana
"Прошла ли Renault Arkana тест на совместимость преимуществ легковушки и кроссовера?"
- harley-davidson iron 1200 он такой один
Мотоциклы
04 августа 2019


"Он такой один"

Написано новостей:

2 3 9 5 1