Lynk & Co привезет в Европу машины, которые нельзя купить

Руководитель Lynk & Co Ален Виссер поделился планами продвижения китайской марки в Европе. В отличие от конкурентов, у Lynk & Co не будет дилерской сети: клиентов приучат к онлайн шоу-румам и подпискам на понравившийся автомобиль

В интервью Automotive News Europe генеральный директор Lynk & Co дал понять, что ежемесячная плата за подписку на новый автомобиль составит порядка 500 евро. Со временем клиенты смогут подписаться на машины, бывшие в пользовании, по более низким ценам. Прекратить аренду можно будет в любой момент.

Первой моделью стартапа станет гибридный кроссовер «01», базирующийся на архитектуре Volvo XC40 — европейцы смогут взять его в аренду весной 2020 года. В будущем линейка компании расширится за счёт паркетника «02».