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20 апр 2017

Lynk&Co шокировала автоиндустрию своими обещаниями

Lynk&Co шокировала автоиндустрию своими обещаниями
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Шанхае представители нового бренда Lynk&Co заявили, что станут первым автопроизводителем в мире, который предоставит пожизненную гарантию на свои автомобили

Кроме того, бесплатный доступ в Интернет по всему миру будет входить в базовую комплектацию всех моделей марки. Обычно такие громкие заявления от китайских старт-апов вызывают только улыбку, но за Lynk&Co стоит гигантский местный производитель Geely, а модели бренда построены на платформе, разработанной Volvo.

В Lynk&Co обещают раскрыть все подробности ближе к старту продаж, который намечен на IV квартал этого года. В начале автомобили бренда будут продаваться в Китае, а затем Lynk&Co планирует выйти на рынки Европы и США, причем, не исключено, будет использовать для этого дилерскую сеть Volvo.

На автосалоне в Шанхае Lynk&Co представила серийный вариант кроссовера с индексом 01. Он построен на компактной модульной платформе CMA, которую разработали Volvo и Geely (ей принадлежит шведская марка). Двигатели у моделей Lynk&Co также будут шведскими. Собирать автомобили будут на собственном заводе в Китае.

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Lynk&Co

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