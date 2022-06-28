Mahindra показала новый внедорожник

Индийский автомобильный конгломерат запустил продажи на внутреннем рынке внедорожника Scorpio-N — переосмысленной «с нуля» модели Scorpio, которая выпускается с 2002 года

Надо сказать, что классический Scorpio до сих пор пользуется отменным спросом, так что руководство концерна приняло решение оставить ее в строю, присвоив модели индекс "Classic". Все это напоминает ситуацию с российской "Нивой", которой недавно отдали приставку "Legend" к названию. К слову, Scorpio тоже когда-то имел российскую прописку- для нашего рынка его переименовали в Marshal, сборку наладили на ГАЗе, однако проект закрыли, выпустив лишь небольшую партию.

Что касается новенького внедорожника, то для внедорожника предложены три двигателя. Единственный бензиновый мотор при объёме 2,0 литра развивает 203 л.с. и до 380 Нм крутящего момента, 2,2-литровый дизель обеспечивает 132 л.с. и 300 Нм. Бензиновую «четвёрку» можно сочетать с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», дизель предлагается только с «механикой». Обе эти версии имеют задний привод.