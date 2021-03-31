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31 мар 2021

Марку Falcon продают всем желающим

Марку Falcon продают всем желающим
Автор фото: фирма-производитель

Целую автомобильную компанию продают за стоимость какого-нибудь дорогого суперкара. На торги выставлено все – даже интеллектуальная собственность

Да, будущему владельцу достанется все, вплоть до последнего инструмента. Интеллектуальная собственность, вроде товарных знаков, авторских прав, тоже перейдет новому хозяину. В лоте указан даже целый спорткар F7 вместе с лицензией на производство. Интересно, что общая сумма, за которую продают компанию, лишь немногим превышает полмиллиона долларов – иные спорткары стоят дороже.

Между тем планы у Falcon были очень серьезными. В свое время, Джефф Лемке хотел создать национальный американский суперкар, который смог бы конкурировать с Ferrari и Lamborghini. В 2012 году была представлена, уже упомянутая, модель F7. Спорткар комплектовался мотором от Chevrolet, который развивал от 700 до 1000 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки. К сожалению, на звание национального спорткара F7 никак не тянет – за весь жизненный цикл было собрано только семь машин.

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