Maserati готовятся удивить всех новым спорткаром

Компания Maserati опубликовала первые фотографии своего нового спорткара под названием MC20. Официальная премьера автомобиля состоится в мае нынешнего года

Интересно, что уже известны некоторые подробности об автомобиле. Так производитель сообщает, что кузов спорткара будет выполнен из карбона.Так же есть предположения предполагается, что восьмицилиндровый двигатель Ferrari, которым оснащаются нынешние автомобили марки будет заменен неким новым «100-процентным двигателем от Maserati».

Как сообщает Carscoops, машина может получить бензиновый 3,6-литровый двигатель V6. Мощность агрегата превысит 600 лошадиных сил. Мотор будет работать совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Getrag с двумя сцеплениями. Ранее сообщалось, что новый спорткар Maserati может также получить гибридную силовую установку.