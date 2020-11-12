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12 ноя 2020

Машины с ДВС будут продлять жизнь

Машины с ДВС будут продлять жизнь

Компания Porsche собирается спасать традиционные автомобили с помощью синтетического топлива

«До сих пор 70% автомобилей, которые мы когда-либо выпускали, находятся на дорогах. И в течение еще многих лет там будет огромное количество машин с ДВС», — говорит генеральный директор Porsche Оливер Блюм. По этой причине в компании решили сосредоточиться на разработке и продвижении синтетического топлива. Проблему вредных выбросов оно не решает — но ее не вполне решают и электромобили, а синтетическое топливо создается с использованием возобновляемых источников энергии.

Главный камень преткновения — цена. Сейчас литр синтетического бензина стоит около 10 долларов за литр. Но за ближайшие десять лет, прогнозируют в Porsche, цена упадет ниже отметки $2 за литр. Правда, по сравнению с водородом, необходимым для питания установок топливных элементов, у синтетического топлива есть преимущества: охлаждать при хранении его не нужно, а чтобы заправлять им машины, нужно лишь слегка модернизировать существующие АЗС.

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За рулем

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