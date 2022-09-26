Mazda перестанет собирать машины в России

Mazda ведёт переговоры о закрытии российского производства, расположенного во Владивостоке. Сейчас японская компания обсуждает детали с компанией «Соллерс».

Да, между двумя компаниями определен статус совместного партнерства. На сегодняшний день на предприятии производятся следующие модели: кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9, а также седан Mazda 6. Кроме того у нас же собирались двигатели серии Skyactiv. Что касается статистики, то за прошлый год на площадке во Владивостоке было собрано более двадцати тысяч автомобилей.

По предварительной информации Sollers готова выкупить всю долю Mazda. «ПАО "Соллерс Авто" действительно обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа "Соллерсом" доли Mazda в совместном предприятии» - приводит официальное заявление ТАСС.