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30 сен 2019

McDonald's открывает сеть зарядных станций для электрокаров

McDonald's открывает сеть зарядных станций для электрокаров

Ты кушаешь чизбургер, а машина твоя - заряжается. «Макдональдс» расширяет функционал: теперь в ресторанах можно не только перекусить, но и пополнить запас хода своего электромобиля

Видимо «Мак» однозначно желает идти в ногу со временем, и  запустил сеть зарядных станций для электромобилей, которые позволяют пополнить заряд тяговой батареи, пока водитель восполняет истощенные силы своего голодного организма.

Пока такая возможность есть только в Швеции, где «Макдональдс» оборудовал зарядными станциями 55 своих ресторанов. Правда, наряду с фастфудом, эта услуга тоже является платной — с поминутной тарификацией. Сеть зарядных станций планируется расширить для начала как в Швеции, так и в Нидерландах, где скоро будут установлены 168 станций.

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