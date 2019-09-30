McDonald's открывает сеть зарядных станций для электрокаров

Ты кушаешь чизбургер, а машина твоя - заряжается. «Макдональдс» расширяет функционал: теперь в ресторанах можно не только перекусить, но и пополнить запас хода своего электромобиля

Видимо «Мак» однозначно желает идти в ногу со временем, и запустил сеть зарядных станций для электромобилей, которые позволяют пополнить заряд тяговой батареи, пока водитель восполняет истощенные силы своего голодного организма.

Пока такая возможность есть только в Швеции, где «Макдональдс» оборудовал зарядными станциями 55 своих ресторанов. Правда, наряду с фастфудом, эта услуга тоже является платной — с поминутной тарификацией. Сеть зарядных станций планируется расширить для начала как в Швеции, так и в Нидерландах, где скоро будут установлены 168 станций.