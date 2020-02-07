Медицинское освидетельствование на алкоголь хотят изменить

Вместо того чтобы ориентироваться на результаты анализов, медиков хотят заставить смотреть на общее состояние водителя

Удивительное дело, инициатива исходит от правозащитного центра «Единой России», который призвал Минздрав и МВД изменить процедуру медосвидетельствования водителей, приблизив ее к реалиям жизни. Если говорить вкратце, то показателей крови недостаточно для введения санкций, так как запрещенные показатели могут попасть , например, через лекарства. По этой причине надо смотреть на общее состояние водителя.

Как объяснил сопредседатель правозащитного центра Михаил Старшинов, часто человек абсолютно адекватен и по всем признакам может управлять транспортным средством, но если в его крови найдено запрещенное вещество, попавшее туда, например, с лекарствами, то по закону его лишают прав. «Освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения. Это исключит случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности. Соответствующие рекомендации правозащитный центр направит в Минздрав и МВД», — говорит Старшинов.