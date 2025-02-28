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28 фев 2025

Mercedes-Benz сокращает 15% сотрудников в Китае на фоне растущей конкуренции

Mercedes-Benz сокращает 15% сотрудников в Китае на фоне растущей конкуренции
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz начала сокращение 15% сотрудников в Китае. Увольнения в основном затронут отделы продаж и финансирования из-за необходимости адаптации к изменяющимся рыночным условиям

В официальном заявлении компания отметила, что стремится оптимизировать бизнес-процессы и повысить операционную эффективность. Сокращения затронут подразделения Mercedes-Benz Automobile Finance и Beijing Mercedes-Benz Sales, поскольку китаи?ские банки предлагают более выгодные условия автокредитования, что снижает конкурентоспособность финансовых услуг автопроизводителя.

Местные СМИ, ссылаясь на инсаи?деров, подтвердили информацию о сокращениях. Пока неизвестно, затронут ли они штаб-квартиру Mercedes-Benz в Китае и совместные предприятия по производству автомобилеи?.

Дополнительные трудности Mercedes-Benz создает спад продаж электромобилеи?. В январе 2025 года продажи EQE Sedan упали на 78,5% (до 153 единиц), а EQE SUV — на 87,6% (до 179 единиц) по сравнению с тем же периодом 2024 года.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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