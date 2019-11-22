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22 ноя 2019

Mercedes показал первый серийный кроссовер Maybach

Mercedes показал первый серийный кроссовер Maybach
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz представил роскошный кроссовер Maybach GLS с индексом 600, который будет конкурировать с Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan

Внешне от соплатформенного обычного GLS кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600 можно отличить благодаря огромной радиаторной решетке с фирменными вертикальными планками, хромированным оконным рамкам, особым 22-дюймовым колесам, а также эмблеме Maybach на задних стойках. Кроме того, кроссовер получил двухцветную окраску кузова, доступную в восьми различных сочетаниях. Любопытный момент, специально для кроссовера был создан уникальный запах. Как отметили разработчики, внутри можно учуять «легкий аромат цветов османтуса, сочетающийся с нотками благородной кожи и пряного чая».

Mercedes-Maybach GLS 600 укомплектован специально модернизированным четырехлитровым твин-турбомотором V8, развивающим 558 л. с. и 730 Н•м крутящего момента, который сочетается с 9-ступенчатым автоматом. Силовая установка работает по гибридной схеме EQ Boost, которая при помощи 48-вольтовой бортовой сети и стартер-генератора обеспечивает дополнительные 22 силы и 250 Н•м для более резкого разгона. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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