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20 ноя 2017

Местным властям разрешат самим решать, кого пускать на выделенки

Местным властям разрешат самим решать, кого пускать на выделенки

Депутаты Госдумы подготовили поправки к проекту закона «Об организации дорожного движения», который в скором времени пройдет ключевое второе чтение. Из проекта убрали право региональным и муниципальным властям устанавливать плату за проезд в населенные пункты или отдельные районы, но зато приготовили новые преференции.

Например регионы будут вправе сами решать кого пускать на выделенные полосы для общественного транспорта: экстренные службы, пассажирские такси, заказные автобусы с туристами и так далее, пишет "КоммерсантЪ". Глава комитета по транспорту Евгений Москвичев пообещал, что права пускать на выделенки автомобили чиновников региональные власти не получат.

Кроме того, регионы будут сами вправе устанавливать время работы платных парковок и где они будут платными, а где бесплатными. Москвичев надеется, что местные власти не будут злоупотреблять таким правом.

Наконец, региональные власти будут иметь возможность ставить и убирать камеры фиксации нарушений ПДД, дорожные знаки. Депутат считает, что это поможет оперативнее решать соответствующие проблемы.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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