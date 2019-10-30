МГТС займется зарядкой электромобилей

Как Московская городская телефонная сеть может быть связана с процессом заправки электромобилей. Они будут передавать киловатты по воздуху или через интернет?

На самом деле, все гораздо проще. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря МТС Алексея Меркутова, на первом этапе МГТС откроет в столице 10 станций зарядки – они заработают уже к 20 ноября.

Любопытно, что семь ЭЗС будут обеспечивать ультрабыструю зарядку мощностью 50 кВт, которая позволит «заправить» электрокар за 20-30 минут. Не знаем, как все будет работать на практике, но в теории это хороший шаг, так как именно таких зарядочных станций сейчас не хватает в Москве – их всего несколько штук. Хотя, если судить по отзывам граждан, вся сеть электрических заправок, которых сейчас насчитывается около восьмидесяти, чувствует себя не лучшим образом, так как многие станции просто не действуют.