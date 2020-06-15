Мы стали больше умирать на дорогах. Снова.

ГИБДД заявила об увеличении смертности на дорогах. В январе—марте 2020 года самым аварийным днем недели стала пятница

В России в первом квартале нынешнего года увеличилось число ДТП. Каждая 11-я авария в стране за этот период приводила к смертельному исходу. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные ГИБДД. Всего в России за первые три месяца 2020 года произошло 32,5 тыс. аварий. Это число на 1,5% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Жертвами ДТП в первом квартале 2020 г. стали 3,34 тыс. человек (+8,2%), еще 42 тыс. (+0,2%) получили ранения разной степени тяжести. Больше всего в авариях страдали водители (44,3%), они же чаще всего и гибнут (38,5%). Каждый третий погибший в ДТП — это пешеход (32,4%) либо пассажир автомобиля (28,0%).

Чаще всего аварии в России в первом квартале происходили из-за несоблюдения очередности при проезде перекрестков. За три месяца из-за этого в стране произошло 5,4 тыс. аварий (-2,6%). На втором месте антирейтинга — нарушения правил проезда пешеходных переходов (3,7 тыс.; +9,1%). Далее следуют: несоответствие скорости конкретным условиям движения или превышение установленного ограничения (3,6 тыс.; -1,8%) и выезд на полосу встречного движения (3 тыс.; -8,1%).