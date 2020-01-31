Мы стали меньше погибать на дорогах

В Госавтоинспекции заявили, что за последние 10 лет в России количество погибших в автомобильных авариях сократилось более чем на треть

За последние 10 лет в России количество погибших в автомобильных авариях сократилось более чем на треть — с 27,5 тыс. человек в 2009 г. до 16,9 тыс. человек в 2019 году. Об этом на межведомственном совещании, посвященном безопасности дорожного движения, заявил первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников добавил, что в 2019 г., по предварительным данным, смертность на дорогах России по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 7%. Руководитель ГИБДД также назвал главные приоритеты по борьбе с ДТП: недопустимость управления автомобилем в нетрезвом состоянии, а также повышение качества пассажирских перевозок и детской безопасности, сообщает Autonews