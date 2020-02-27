Минюст пересмотрит размер штрафов

Заместитель министра юстиции России Денис Новак пообещал пересмотреть размеры штрафов за нарушения ПДД, которые заложены в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях

Оказалось, что новый Кодекс не отвечает запросам общества. Чиновник подчеркнул, что увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения предложило МВД. По его словам, ведомство в первую очередь с помощью такого нововведения стремилось добиться снижения смертности на дорогах.

Замминистра объяснил, что главная цель нового КоАП не фискальная, в конечном итоге кодекс должен обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни. Поэтому, как отмечает Новак, задача, которая стоит в части обеспечения безопасности дорожного движения, требует комплексного подхода.