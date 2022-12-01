Минпромторг не выделит льготных кредитов на машины Renault

Министерство промышленности и торговли РФ не будет включать автомобили Renault в программы льготного автокредитования, несмотря на просьбы дилеров

На сегодняшний день продавцы испытывают серьезные проблемы с реализацией автомобилей Renault. Причина - высокая себестоимость. В свое время дилеры купили их по достаточно дорогой цене, а теперь не могут их продать - переписывать ценники никто не хочет. Это означает, что работать придется в убыток. Собственно, именно дилеры попросили Минпромторг о помощи.

В то же время ведомство отказало в расширении программ кредитования, заявив, что госпрограммы созданы для стимуляции спроса на локализованные машины, а Renault ушла из страны.