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1 дек 2022

Минпромторг не выделит льготных кредитов на машины Renault

Минпромторг не выделит льготных кредитов на машины Renault

Министерство промышленности и торговли РФ не будет включать автомобили Renault в программы льготного автокредитования, несмотря на просьбы дилеров

На сегодняшний день продавцы испытывают серьезные проблемы с реализацией автомобилей Renault.  Причина - высокая себестоимость. В свое время дилеры купили их по  достаточно дорогой цене, а теперь не могут их продать -  переписывать ценники никто не хочет. Это означает, что работать придется в убыток.  Собственно, именно дилеры попросили Минпромторг о помощи.

В то же время ведомство отказало в расширении программ кредитования, заявив, что госпрограммы созданы для стимуляции спроса на локализованные машины, а Renault ушла из страны.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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