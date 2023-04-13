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13 апр 2023

Минпромторг опубликовал новый список «роскошных» машин

Минпромторг опубликовал новый список «роскошных» машин

Федеральная налоговая служба и Минпромторг опубликовали список автомобилей, на которые будет в 2023 году распространяться повышенный транспортный налог. Всего насчитывается больше четырехсот моделей

Среди них как автомобили люксовых марок наподобие Lamborghini, Bentley, Ferrari и Rolls-Royce, так и менее статусные модели — например, Audi A8, BMW X5 и Jeep Grand Cherokee. Российский Aurus Senat тоже включен в списки.

Надо сказать, что на сегодняшний день налог на роскошь применим лишь к машинам, стоимость которых начинается с десяти миллионов рублей – здесь применяется повышающий коэффициент «3»,то есть мощность двигателя умножается на определенную ставку, а затем общая сумма умножается на три.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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