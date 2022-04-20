Минпромторг снизит технические требования к производимым машинам

Уже на протяжении недели в сети ходят слухи о том, что власти снизят технические требования к выпускаемым в России машинам. Есть вероятность, что из списка необходимого оборудования уберут модуль связи "Глонасс". Также могут временно снизить и экологический класс

На последнем пункте стоит акцентировать внимание, так как несколько дней назад СМИ заявили, что Минпромторг позволит выпускать машины под классом Евро-0, хотя формально в нашей стране действуют нормы Евро-5. Упрощенные машины разрешат производить в период с 1 апреля до 31 декабря 2022 года.

Надо сказать, что в самом министерстве не подтвердили данную информацию, но и не опровергли ее. Представители ведомства лишь сообщили, что разработали нормативные документы по снижению требований, однако никакой конкретики не предоставили. «Минпромторг России разработал проект нормативного акта, утверждающий правила оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период, которые позволят выпускать автомобили с упрощенными требованиями, в том числе касающиеся экологии» - цитирует ТАСС ведомство.