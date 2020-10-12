Минтранс доработал «Безопасные и качественные автодороги»

Минтранс России представил проект доработок национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД)

Напомним, что БКАД реализуется с 2018 года, он рассчитан до 2024-го и предусматривает ремонт 50% региональных трасс, 85% дорог агломераций, снижение числа погибших в ДТП на 100 тысяч населения (социальный риск) до 4 в 2024 году (этот показатель составляет 10,9 в 2020-м). В действующей редакции БКАД поделен на четыре федеральных проекта — «Дорожная сеть», «Безопасность», «Общесистемное развитие» и «Дороги Минобороны».

В июне 2020-го Путин поручил доработать содержание БКАД и продлить его выполнение до 2030 года. Пакет доработок предусматривает деление БКАД на шесть федпроектов, финансирование которых в 2021-2024 годах составит 2,7 трлн рублей, в 2025-2030-м — 8,9 трлн рублей, то есть общая сумма субсидий — 11,6 трлн рублей. Больше всего средств предлагается направить на новый проект «Региональная и местная дорожная сеть» — 5 трлн рублей. В его рамках отремонтируют 60% всех дорог регионального и межмуниципального значения (всего — 510 тысяч км) и 290 км мостов, эстакад, путепроводов. Также будут отремонтированы дороги в 35 агломерациях вокруг городов на Дальнем Востоке с населением свыше 20 тысяч человек (на это выделят 45 млрд рублей) и в 51 агломерации с населением до 200 тысяч человек (120 млрд рублей). Отметим, что в действующей пока редакции БКАД вообще не уделено внимание городам с населением менее 200 тысяч.