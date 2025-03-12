Минтранс меняет правила для самокатов

Минтранс подготовил проект изменений правил использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ)

Главное нововведение — пользователи самокатов теперь официально приравниваются к водителям транспортных средств. Это значит, что к ним будут применяться более строгие правила и новые меры ответственности. Кроме того, законопроект четко разделит понятия самокат, велосипед и мопед, чтобы избежать путаницы. Также вводится запрет на катание вдвоем, даже если конструкция самоката это позволяет.

Ограничения касаются и скорости передвижения. В местах скопления людей и при приближении к пешеходам придется сбрасывать до 10 км/ч. А в арках, на углах зданий и других зонах с ограниченной видимостью появятся дополнительные ограничения на движение. При этом пешеход остается в приоритете: сигналить ему и требовать уступить дорогу теперь официально запрещено.