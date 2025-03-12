Автомобильный портал Motorpage
12 мар 2025

Минтранс меняет правила для самокатов

Минтранс меняет правила для самокатов
Автор фото: фирма-производитель

Минтранс подготовил проект изменений правил использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ)

Главное нововведение — пользователи самокатов теперь официально приравниваются к водителям транспортных средств. Это значит, что к ним будут применяться более строгие правила и новые меры ответственности. Кроме того, законопроект четко разделит понятия самокат, велосипед и мопед, чтобы избежать путаницы. Также вводится запрет на катание вдвоем, даже если конструкция самоката это позволяет.

Ограничения касаются и скорости передвижения. В местах скопления людей и при приближении к пешеходам придется сбрасывать до 10 км/ч. А в арках, на углах зданий и других зонах с ограниченной видимостью появятся дополнительные ограничения на движение. При этом пешеход остается в приоритете: сигналить ему и требовать уступить дорогу теперь официально запрещено.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...

Штраф за непропуск скорой могут увеличить до 30 тысяч рублей

12 марта 2025
Стартовал 13-й сезон премии «ТОП-5 АВТО»

Стартовал 13-й сезон премии «ТОП-5 АВТО»

12 марта 2025

Американский дилерский центр Honda компенсирует своим клиентам переплаты в миллионы долларов

11 марта 2025
Soueast S07 и S09 (2025)

Россияне смогут сэкономить на покупке автомобилей SOUEAST

11 марта 2025

В России исчезнет реклама гостиниц и станций техобслуживания с дорожных знаков

11 марта 2025
Volkswagen Atlas Cross Sport (2024)

Volkswagen отзывает более 177 000 кроссоверов из-за риска возгорания

11 марта 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Tank 700 - tank 700 (2024) новый флагман марки Тест драйв
12 марта 2025

Tank 700
"Новый флагман марки"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) угадай мелодию
Тест драйв
06 марта 2025

FAW Bestune B70
"Угадай мелодию"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) притяжение качества
Тест драйв
27 февраля 2025

Jaecoo J8
"Притяжение качества"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 0 3