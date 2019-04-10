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10 апр 2019

Минтранс подозревает регионы в подложной статистике о состоянии дорог

Минтранс подозревает регионы в подложной статистике о состоянии дорог

Предполагается, что местные власти нередко предоставляют заведомо ложные данные о состоянии дорожной сети. Это приводит к тому, что за один год доля соответствующих нормативам дорог в некоторых областях падает в разы

На прошедшем недавно селекторном совещании в Минтрансе были озвучены следующие данные: доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, за год в среднем по стране упала с 43,1% до 42,4%.  Антилидерами оказались Амурская область — падение доли нормативных дорог с 75% в конце 2017 года до 30,2% конце 2018-го, и Магаданская область — падение с 70,5% до 17%. На фоне таких печальных показаний Министр транспорта Евгений Дитрих предложил подключить «специальные силы и службы, чтобы они дали правовую оценку статистическим показателям, которые «внезапно снижаются».

К слову, глава Общественного совета при Минтрансе России Михаил Блинкин озвучил свою версию происходящего. Чиновник считает, что  некоторые регионы «под шумок» могли за год включить в состав региональной сети, к примеру, дороги сельхозназначения, чтобы получить дополнительное финансирование из федерального бюджета. «Нельзя исключать и элементарную техническую неграмотность в работе со статистикой», — добавил он.  В свою очередь, гендиректор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами Игорь Старыгин  рассказал, что из-за хронического недофинансирования в последние годы регионам приходилось выбирать для очередного ремонта «между плохими и очень плохими дорогами».

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ТАСС, За рулем

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