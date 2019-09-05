Минтранс предлагает передать процедуры техосмотра официальным дилерам

Сейчас пройти техосмотр можно пройти лишь в пункте СТО, аккредитованном Российским союзом автостраховщиков

Министр транспорта России Евгений Дитрих предлагает передать функцию по проведению технического осмотра автомобилей официальным дилерам. Об этом он, как сообщает ТАСС, заявил в кулуарах Восточного экономического форума. При этом он признал, что вернуться к той системе, которая уже была, тоже невозможно.

«У многих дилеров есть услуга, которая стоит совсем недорого. Называется «Инфекционный сервис». Они по итогам выпишут ту же самую диагностическую карту. Но раз он дилер, и Минпромторг контролирует его работу, он не будет это делать с закрытыми глазами»- приводит информагентство слова министра. Напомним, что легковые автомобили в возрасте 3-7 лет проходят ТО раз в два года. Машины в возрасте от 7 лет и старше — ежегодно. Новые автомобили (до трех лет) от прохождения процедуры ТО освобождены.