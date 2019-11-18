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18 ноя 2019

Минтранс собирается установить жесткие ограничения для совместных поездок

Минтранс собирается установить жесткие ограничения для совместных поездок

Мотивацией для введения ограничений служит утверждение о том, что в случае оказания некачественной услуги предъявить претензии будет некому

Минтранс разработал законопроект об основах организации совместных поездок. Ведомство предлагает установить ряд строгих ограничений для данной деятельности. Среди прочего оговаривается формат автомобилей, максимальное количество поездок, форма оплата и прочие аспекты.

В частности, для карпулинга (совместных поездок) можно будет использовать легковые автомобили категории М1, то есть имеющие не более девяти мест. Также предлагается ввести ограничение количества поездок, осуществляемых на одном и том же транспортном средстве в течение суток. Плюс к этому государство хочет ограничить максимальную плату за проезд и обязать водителей получать деньги от пассажиров только безналичным способом. С помощью последнего Минтранс планирует установить контроль за водителями и минимизировать возможность превышения установленного предельного размера оплаты.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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