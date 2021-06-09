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9 июн 2021

Минтранс запретит движение тяжелых самокатов по тротуарам

Минтранс запретит движение тяжелых самокатов по тротуарам

За электрические самокаты взялись всерьез. Сперва, департамент транспорта выступил с предложением ужесточения скоростных лимитов. Теперь же принято решение обратить внимание на их вес

Как сообщает Коммерсантъ,  Минтранс собирается внедрить очередную порцию поправок в Правила дорожного движения. Все они будут касаться средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым и относятся электрические самокаты. Поправки введут понятие масс и его регулирование.  Так, электросамокаты снаряженной массой более 35 кг будут исключены из списка разрешенных транспортных средств для езды по тротуарам.

К слову, наши коллеги из Forbes сообщают, что если новшества и внедрят, то они коснутся в основном простых обывателей и их техники – арендные самокаты под ограничения не попадут – вес даже самых мощных самокатов, доступных для шеринга, находится в пределах допустимых границ.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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