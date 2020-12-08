Автомобильный портал Motorpage
8 дек 2020

Минздрав открестился от заявлений по ограничению поездок между регионами

Минздрав открестился от заявлений по ограничению поездок между регионами

Не далее как вчера мы, на портале Motorpage, писали о том, что министр здравоохранения, Михаил Мурашко, заявил о намерениях полностью ограничить передвижение  между регионами. Однако, теперь выяснилось, что в ведомстве открещиваются от своих слов

Помощник министра, Алексей Кузнецов, заявил, что слова его патрона были вырваны из контекста, мол, Мурашко, говорил в целом о мировой практике. "Фраза содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами" – приводит портал «РИА-Новости» комментарий Кузнецова.

Между тем,  на данный момент каждый регион сам устанавливает правила и ограничения для себя. Где-то введены карантинные меры для приезжих, в других местах – ограничения по въезду и выезду из региона.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lunaz Range Rover

Классический Range Rover перешел на батарейки

08 декабря 2020
Toyota

Представлены изображения электрического кроссовера Toyota

07 декабря 2020
Aston Martin DBX Bowmore Edition

Aston Martin DBX стал посвящением шотландскому виски

07 декабря 2020
Audi Q3 45 TFSI e (2021)

Audi Q3 превратилась в гибрид

07 декабря 2020

Когда человек сможет купить беспилотный автомобиль?

07 декабря 2020
Nissan Skyline GT-R

«Скайлайны» будут жить!

07 декабря 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chrysler Pacifica - chrysler pacifica 2021 всё бы хорошо... Тест драйв
08 декабря 2020

Chrysler Pacifica
"Всё бы хорошо..."
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2021 определяем характер по следам на песке
Тест драйв
06 декабря 2020

Mitsubishi Outlander
"Mitsubishi Outlander - едва ли не лучший шаттл для путешествий?"
Lexus ES - lexus es (2019) альтернативный подход к бизнес-классу
Тест драйв
04 декабря 2020

Lexus ES
"Альтернативный подход к бизнес-классу"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 4 3