Минздрав открестился от заявлений по ограничению поездок между регионами

Не далее как вчера мы, на портале Motorpage, писали о том, что министр здравоохранения, Михаил Мурашко, заявил о намерениях полностью ограничить передвижение между регионами. Однако, теперь выяснилось, что в ведомстве открещиваются от своих слов

Помощник министра, Алексей Кузнецов, заявил, что слова его патрона были вырваны из контекста, мол, Мурашко, говорил в целом о мировой практике. "Фраза содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами" – приводит портал «РИА-Новости» комментарий Кузнецова.

Между тем, на данный момент каждый регион сам устанавливает правила и ограничения для себя. Где-то введены карантинные меры для приезжих, в других местах – ограничения по въезду и выезду из региона.