Минздрав поменял состав автомобильной аптечки

Минздрав России утвердил новые требования к составу автомобильной аптечки. Приказ ведомства опубликован на сайте правовой информации и будет действовать с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2030 года

В комплектацию аптечки, согласно новым правилам, будут входить: медицинские маски, перчатки, жгут, марлевые и эластичные бинты, лейкопластырь, ножницы, спасательное одеяло размером не менее 160 см на 210 см и загубник (маска для сердечно-легочной реанимации). Помимо этого, напомним, что в аптечку должна входить инструкция по оказанию первой помощи, а также блокнот с карандашом или маркерами черного или синего цветов.

При этом Минздрав отметил, что актуальный состав аптечки, подтвержденный до 1 сентября 2024 года, можно не менять до 1 сентября 2027 года или истечения срока годности препаратов.