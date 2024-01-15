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15 янв 2024

Мировые продажи электрифицированных автомобилей выросли на 31% в 2023 году

Мировые продажи электрифицированных автомобилей выросли на 31% в 2023 году

Согласно данным аналитического агентства Rho Motion, продажи электромобилей и гибридов увеличились на 31% за 2023 год. Для сравнения, в 2022 году рост продаж составлял 60%

Отмечается, что рекордным месяцем по продажам в 2023 году стал декабрь - 1,5 миллиона экземпляров. Всего же за 12 месяцев прошлого года было продано 13,6 миллионов электромобилей и гибридов по всему миру (9,5 миллиона - полностью электрические). Самый динамичный рост был зафиксирован в США и Канаде - 50%. В Европе рост составил 27%, а в Китае - 15%.   

В Rho Motion считают, что в 2024 году продажи электромобилей в мире продолжат замедляться и составят 25-30% от показателей 2023 года. Это может быть спровоцировано планами ряда европейских стран отказаться от субсидирования электромобилей. Соответствующее решение было принято в Германии в прошлом году.

При написании новости использовалась информация:
reuters

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