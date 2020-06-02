Мировой авторынок замедлил падение в мае

Страны одна за другой снимают карантинные ограничения, продажи новых автомобилей постепенно восстанавливаются

Как сообщает портал Motor.ru, в мае мировой автомобильный рынок постепенно начал оживать: продажи по-прежнему ниже прошлогоднего уровня, однако по сравнению с апрелем 2020 года ситуация налаживается. Например, китайский рынок в прошлом месяце сократился всего на 2,3 процента, американский – на 25 процентов, французский – на 50 процентов, а испанский – на 79 процентов против 93 процентов в апреле.

Данные о продажах от автопроизводителей также свидетельствуют о восстановлении рынка. Например, Hyundai реализовал в мае 217,5 тысячи автомобилей, что на 39 процентов меньше показателя за тот же месяц 2019 года. Более того, в Южной Корее спрос на новые машины даже вырос – на 4,5 процента, до 71 тысячи проданных экземпляров.

Из российских компаний о продажах за май отчитался пока только «АвтоВАЗ». Дилеры Lada реализовали 16 663 легковых и легких коммерческих автомобиля, включая модель Niva (1083 штуки). Для сравнения, в апреле 2020 года, когда в стране действовали жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса и дилерские центры были закрыты, россияне купили всего 9396 автомобилей Lada. Таким образом, рост от месяца к месяцу составил 65,7 процентов.