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3 фев 2020

Мировой объем производства автомобилей достиг предела

Мировой объем производства автомобилей достиг предела

Глобальные продажи автомобилей в 2020 году могут упасть ниже 90 миллионов единиц и объём их выпуска начнёт постепенно снижаться

В интервью изданию Autonews глава компании Bosch Волькмар Деннер пообещал мировому автопрому неутешительное будущее: по его мнению, человечеству больше не нужно столько автомобилей. Соответственно, объёмы их производства будут постепенно, но стабильно снижаться.

По мнению топ-менеджера этот процесс продлится до 2025 года, когда на конвейер встанет новое поколение электромобилей. За это время мировой объём производства автомобилей упадёт до 85 миллионов единиц в год, что негативно повлияет на экономику, так как концернам придётся планомерно сокращать рабочие места. В то же время массовый переход на электромобили может стать новым этапом развития автоиндустрии: снижение стоимости электрокаров будет стимулировать людей пересаживаться на них с традиционных автомобилей.

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