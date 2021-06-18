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18 июн 2021

Мировой рынок автомобилей вырос

Мировой рынок автомобилей вырос

Месяц май стал положительным периодом для мирового рынка автомобилей – он вырос более чем на треть по сравнению с прошлым годом

Если говорить языком цифр, то по информации LMC Automotive в мае нынешнего года во всем мире было реализовано 6829000 автомобилей. В мае прошлого года было  продано ровно на тридцать три процента машин меньше. Понятное дело, хорошие показатели связаны с коронавирусом, который нанес удар по рынку, но если сравнить текущие показатели с данными, которые были зафиксированы в «спокойном» 2019 году, то и здесь можно заметить рост, пусть и небольшой – на три с половиной процента.

Отставание от прошлогодних результатов зафиксировано только в Китае. Высокая клиентская база в прошлом году в сочетании с дефицитом машин на фоне нехватки микросхем для производства автомобилей в этом году стали причиной отрицательной динамики. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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