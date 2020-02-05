Мишустина просят помочь со штрафами

Премьер-министра РФ попросили отсрочить внесение в Госдуму проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Парламентарии не могут сдерживать гнев общественности по поводу повышения штрафов

С просьбой о помощи, от имени всех страждущих, обратился зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Парламентарий заявил, что предложение Минюста об увеличении штрафов, в том числе за нарушение правил дорожного движения, вызвало негативную реакцию, как со стороны специалистов, так и со стороны гражданского общества.

«Учитывая то, что столь серьезные изменения административного законодательства, касающиеся прав и свобод граждан и юридических лиц РФ, не терпят спешки и нуждаются в качественном и адекватном подходе, убедительно прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, приостановить сроки внесения в Государственную думу ФС РФ вышеуказанных нормативных правовых актов, дав указание о проведении независимого научного аудита их содержательной части в целом», — приводит слова Лысакова портал Autonews.Любопытно, но парламентарий также заявил о том, что поспешные решения могут негативно сказаться на репутации нового правительства.