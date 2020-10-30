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30 окт 2020

Mitsuoka подсадила в RAV4 ген ретро

Mitsuoka подсадила в RAV4 ген ретро

Компания Mitsuoka, специализирующаяся на экстравагантных конверсиях серийных автомобилей, анонсировала выпуск своего очередного творения – Rav4 в ретро стиле Америки

Дизайнеры фирмы разработали стайлинг-комплект для стилизации современной Toyota RAV4 в подобие американского SUV 70-х годов. Комплект предполагает полную замену деталей оперения, а также установку нового заднего бампера и дверцы багажника. Конвертированный RAV4 получил собственное имя Buddy, что с английского переводится как «приятель».

Оригинальная передняя часть имеет угловатую форму с отрицательным (при виде в профиль) уклоном передка. В комплект войдут хромированная решетка радиатора классического типа и четыре универсальные прямоугольные фары вместо родных «рафовских» блоков. Стиль явно отсылает к старым внедорожникам Chevrolet, в частности, к K5 Blazer. С точки зрения техники все стандартно: можно выбрать 171-сильный 2,0-литровый вариант или 178-сильный гибрид с мотором объемом 2,5 литра.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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