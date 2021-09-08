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8 сен 2021

Мэр столицы предложил эвакуировать громкие автомобили

Мэр столицы предложил эвакуировать громкие автомобили

Московский  градоначальник, Сергей Собянин, предложил отправлять на штрафстоянки машины с модифицированным звуком выхлопной системы

Говоря простым языком, мэр решил всерьез взяться за тех, кто любит носиться по ночам на ревущих «Жигулях» (и не только), раздражая окружающих. «Автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями задерживать и помещать на спецстоянку — до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим» - цитирует портал Autonews слова чиновника.

Также планируется внедрить повышенные штрафы за нарушение установленных норм тишины. В данный момент  нарушитель должен платить пятьсот рублей. Если же поправки, которые находятся сейчас на рассмотрении в Госдуме, будут приняты, то эта сумма увеличится десятикратно – до 5000 тысяч.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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