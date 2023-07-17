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17 июл 2023

Мэрия Москвы планирует улучшить проект по оформлению ДТП на МКАД

Мэрия Москвы планирует улучшить проект по оформлению ДТП на МКАД

Несколько месяцев назад Мэрия Москвы ввела новую схему оформления незначительных аварий без ГИБДД при помощи камер на МКАД. Данная инициатива так и не стала популярной в виду ряда сложностей, возникших в процессе оформления у страховщиков. К главным проблемам нововведения страховые компании относят малый срок хранения видеозаписей ЦОДД и плохое качество съемки.

Новая схема оформления ДТП была призвана решить масштабную проблему на МКАД - вторичные аварии, вызванные наездом автомобилей на людей во время оформления мелких аварий по европротоколу. Чтобы избежать такие случаи, с начала 2023 года ЦОДД начало предоставлять страховым компаниям видео с камер наблюдения на МКАД. Автомобилистам предлагалось осуществить оформление ДТП за пределами дороги, чтобы не вызывать новых аварийных случаев. А страховщики получили возможность разбирать аварии при помощи видеоматериалов с камер дорожного наблюдения.

На первый взгляд, схема представляется удобной и для автомобилистов, и для страховых компаний. Однако последние столкнулись с рядом проблем. Самая масштабная из них - срок хранения видеозаписей. В архиве ЦОДД материалы хранятся не более 5 дней. Как показывает практика, автомобилисты подают заявления на урегулирование убытка по европротоколу позднее отведенного законом времени. Так, средний срок составляет от семи до десяти дней. В результате, большинство заявителей обращаются в страховые уже по истечению сроков хранения видео в ЦОДД.

Еще одной проблемой является низкое качество предоставляемые видеоматериалов. В некоторых случаях бывает невозможно определить марку и номер автомобиля. При данных условиях страховые компании не могут использовать видео. Однако при правильном оформлении извещения о ДТП и полном соблюдении европротокола, ущерб компенсируется в полном объеме.

В ответ на жалобы страховых служб, ЦОДД учитывает увеличение сроков хранения видео до 30 дней. По сообщениям ЦОДД, точный срок хранения материалов будет известен после тщательного анализа системы.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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