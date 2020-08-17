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17 авг 2020

МКАД признан самой опасной дорогой Москвы

МКАД признан самой опасной дорогой Москвы

Каждый четвертый погибший в аварии в городе также является участником ДТП на кольцевой автодороге

«По итогам первого полугодия текущего года наиболее сложная ситуация с состоянием аварийности складывается на территории Московской кольцевой автомобильной дороги. Среди основных магистралей города наибольшее число погибших зафиксировано на МКАДе. Каждое десятое ДТП с пострадавшими происходит на территории МКАДа. Каждый четвертый погибший в аварии в городе также является участником ДТП на МКАДе»- цитирует "За Рулем" представителей ГИБДД.

Одним из основных видов ДТП на кольцевой является наезд на стоящее транспортное средство, а наиболее распространенная причина остановки на Московской кольцевой — неисправность автомобиля. При этом, 16% из всех погибших на Кольцевой автодороге составляют пешеходы. Правда, здесь не стоит думать, что люди любят перебегать МКАД вдоль и поперек. Речь идет о водителях, которые становятся (юридически) пешеходами, выходя на дорогу во время поломки автомобиля.

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За рулем

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