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14 окт 2024

Mopar покажет на SEMA новый масл-кар с классическим дизайном

Mopar покажет на SEMA новый масл-кар с классическим дизайном
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Mopar, являющееся подразделением Chrysler, готовит к выставке SEMA новую модель. Это будет электрический масл-кар с классическим дизайном

Судя по опубликованным изображениям, автомобиль получит квадратные пропорции кузова в стиле классического Dodge Charger. Также можно заметить круглые фары, прямоугольную решетку радиатора и воздухозаборник на капоте. Вероятней всего, таинственной новинкой окажется рестомод, в основу которого легла классическая модель Dodge.

Технические характеристики пока неизвестны, но можно предположить, что разработчики оснастили автомобиль электрической силовой установкой от другой модели. Например, от Charger Daytona, которая включает два электродвигателя суммарной мощностью 670 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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