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4 мар 2020

Morgan Plus 4 сменил поколение

Morgan Plus 4 сменил поколение
Автор фото: фирма-производитель

Британская фирма Morgan представила родстер Plus 4 второго поколения. Новинка отказалась от стального шасси разработки 1950-х годов в пользу новой алюминиевой платформы CX

Не пытайтесь отличить новинку от предшественника, скорее всего у вас ничего не выйдет. Дело в том, что новый Morgan сохранил консервативный дизайн с длинным капотом, двухместным салоном, мягким верхом и длинными профилированными крыльями в духе ретро. Однако конструкторы говорят, что Plus Four состоит из новых деталей на 97 процентов. Любопытно, что  производители даже сохранили  деревянный остов из ясеня.

В технике же изменений куда больше. Во-первых, переход на алюминиевую основу позволил выиграть в прочности, жесткости на кручение и снизить массу машины. Во-вторых, установка 2,0-литровой «турбочетверки» BMW мощностью 255 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» позволила 1009-килограммовому родстеру набирать первую «сотню» за 4,8 секунды — на 2,5 секунды быстрее предшественника. Максимальная скорость ограничена на отметке 240 километров в час.

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