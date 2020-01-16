Morgan попрощался со своим легендарным спорткаром

Английская фирма Morgan объявила о производстве специального тиража из 20 родстеров Plus 4 70th Anniversary Edition. Спецверсия завершит эпоху данных спорткаров

Стоит ли говорить, что Morgan Plus 4 — долгожитель марки: первые родстеры были произведены ещё в 1950 году, причём за 70 лет концепция спорткаров не менялась — сохранился даже деревянный остов кузова вокруг салонной клетки. К слову, внешне узнать юбилейную спецверсию будет непросто: «особые» спорткары отличатся специальным цветом кузова и спицованных колёс, позолоченной структурой шасси, индивидуально пронумерованной табличкой и элементами декора.

Любопытно, что версия 70th Anniversary Edition получит спортивную выхлопную систему Aero Racing и программно-форсированный со 156 до 182 лошадиных сил 2,0-литровый двигатель Ford Duratec. Трансмиссия не изменится: тяга на заднюю ось будет передаваться через пятиступенчатую «механику» производства Mazda.