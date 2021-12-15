Московские парковки подорожали!

Вы же не рассчитывали на то, что максимальная стоимость часа парковки зафиксируется на отметке в 380 рублей? Встречайте новые цифры – 450 рублей!

Готовиться к худшему стоит уже сейчас, так как до внедрения новых тарифов остается всего лишь девять дней – они будут запущены 24 декабря и распространятся на 53 улицах нашей столицы. Более того, платить за парковку в этих районах придется и по воскресениям. Если говорить о конкретных адресах, то указанную сумму придется отдать, например, при стоянке на Большой Никитской улице. Департамент транспорта связывает увеличение тарифов с серьезной заполненностью стоянок. «Это позволит разгрузить парковки и дать большему числу водителей возможность припарковаться, а местным жителям — найти место рядом с домом», — цитирует портал Autonews представителей ведомства.

Есть и приятная новость – на некоторых улицах стоимость парковки, наоборот, снизят. Это коснется, например, парковок на Николоямской улице, улице Александра Невского, Миусской площади, на которых сейчас тариф 380 руб./час в дневное время. С 24 декабря там будет более дешевый дифференцированный тариф, а по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.

