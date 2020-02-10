Московские власти поддерживают увеличение "скоростных" штрафов

Штраф в размере 5000 рублей за превышение скорости более чем на 60 км/ч адекватен и не является «конской мерой». Считают представители ЦОДД

«Мое личное мнение, что штраф 5000 рублей — это не «конская» мера. Есть фискальные нарушения, есть нарушения, которые влияют на безопасность людей. В данном случае такое превышение скорости преднамеренно. Сложно представить водителя, который случайно превысил скорость на 60 км/ч», — цитирует «Интерфакс» заместителя руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Артура Шахбазяна.

Напомним, ранее в феврале новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что введение наказания за превышение скорости в 5 тысяч рублей станет непосильным для многих автомобилистов: «При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы».